إدارات المرور تعتمد تنظيم دخول الشاحنات إلى جدة خلال شهر رمضان

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
إدارات المرور تعتمد تنظيم دخول الشاحنات إلى جدة خلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارات المرور تنظيم أوقات دخول الشاحنات إلى عدد من المدن خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام في أوقات الذروة، مع استثناء بعض الأنشطة الخدمية من قرار المنع.

وفي محافظة جدة، تقرر السماح بدخول صهاريج التحلية وضواغط النظافة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون قيود، نظرًا لطبيعة أعمالها الخدمية المرتبطة بالصحة العامة والبنية التحتية.

أما بقية الأنشطة غير المستثناة، فيُمنع دخول الشاحنات من يوم الأحد إلى الخميس على فترتين؛ الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً، والثانية من 9 مساءً حتى 1 صباحًا، على أن يمتد المنع يوم الخميس حتى الساعة 3 صباحًا.

وفي يومي الجمعة والسبت، يبدأ المنع من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً، ثم من 9 مساءً حتى 3 صباحًا، فيما ينتهي المنع يوم السبت عند الساعة 1 صباحًا.

ويأتي هذا التنظيم ضمن خطط مرورية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات داخل المدن خلال شهر رمضان، بما يضمن انسيابية أفضل وتقليل الكثافة المرورية في الفترات ذات الإقبال المرتفع.

