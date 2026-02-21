Icon

في كلية للشرطة

إصابة 3 رجال أمن بانفجار طرد مشبوه في الأرجنتين

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٦ مساءً
إصابة 3 رجال أمن بانفجار طرد مشبوه في الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

أصيب ثلاثة من رجال الشرطة في انفجار طرد مشبوه في كلية للشرطة بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

وأفادت وزارة الأمن القومي في بيان، بأن عنصرَين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حروق أصيبا بها في الانفجار الذي وقع بكلية الدرك العليا في العاصمة، لافتة إلى أنه جرى معالجة الثالث في موقع الانفجار.

وأوضحت أن العناصر كانوا يتعاملون مع طرد تم استلامه قبل أشهر وكان مخزّنا في المنشأة، لكن عند فتحه وقع الانفجار، مضيفة أن الشرطة أغلقت المنطقة أمام حركة المرور وأخلت العديد من المباني الواقعة في المربع السكني نفسه، كما نشرت عناصر من وحدة تفكيك المتفجرات بالمكان.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلام أرجنتينية محلية أن الطرد كان موجهًا إلى مدير سابق للكلية، وهو من بين المصابين في الحادث.

