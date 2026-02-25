Icon

بهدف تيسير رحلة المعتمر ورفع مستوى الوعي بالخدمات

#يهمك_تعرف | دليل العمرة لمعتمري الداخل

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
#يهمك_تعرف | دليل العمرة لمعتمري الداخل
المواطن - واس

أصدرت وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، “دليل العمرة لمعتمري الداخل”، وذلك ضمن حملة “جاي للعمرة”، في خطوة تهدف إلى تمكين المعتمرين والزوار من الوصول إلى أهم المعلومات الإرشادية والتنظيمية التي يحتاجونها خلال رحلتهم الإيمانية، بما يسهم في تيسير أداء النسك وتعزيز جودة التجربة.

دليل العمرة لمعتمري الداخل

ويأتي الدليل بوصفه مرجعًا توعويًا تفاعليًا يقدّم محتوى شاملًا يغطي احتياجات المعتمر، بدءًا من المواقيت وآلية الوصول إليها، مرورًا بخيارات النقل ووسائل الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وصولًا إلى إرشادات التنقّل داخل المدينتين.
كما يستعرض الدليل أبرز الخدمات والتسهيلات المتوفرة في المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر خرائط تفاعلية وروابط مباشرة توضّح المداخل والبوابات وأهم الخدمات المساندة.

ويشتمل كذلك على إرشادات خاصة بزيارة الروضة الشريفة، مع توضيح آلية حجز الزيارة عبر تطبيق “نسك”، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية، بما يعزز من ثراء التجربة الإيمانية للمعتمرين والزوار.

ويعتمد الدليل على تقديم المحتوى بأسلوب تفاعلي جاذب، مدعّم بالصور والروابط المباشرة التي تتيح الوصول السريع إلى الخدمات ذات الصلة، إلى جانب تضمينه مجموعة من الرسائل التوعوية والإرشادات التنظيمية والصحية التي تعين المعتمر على أداء نسكه بيسر وسهولة.

ويجسّد إصدار الدليل التكامل بين الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، حيث يأتي امتدادًا للجهود المستمرة للارتقاء بتجربة المعتمرين والزوار، وتعزيز وعيهم، ودعم التحول الرقمي في الخدمات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويمكن الاطلاع على “دليل العمرة لمعتمري الداخل” عبر الرابط التالي:
https://haj.gov.sa/ar/Awareness-Center/Awareness-Guides/Umrah-Guide-Ramadan-Trip

