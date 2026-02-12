إطلاق الخطة التشغيلية لأسواق النفع العام في المدينة المنورة خلال رمضان

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة خطته الموسمية لأسواق النفع العام والمسالخ، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك ضمن إطار الاستعداد المبكر لتلبية احتياجات المستفيدين، وضمان انسيابية الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية.

وأكَّد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أيمن السيد، خلال زيارته الميدانية اليوم، جاهزية الأسواق والمسالخ وتهيئتها للإقبال المتوقع خلال الفترة القادمة، مع وجود الكوادر الإشرافية والرقابية على مدار الساعة؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيق أعلى معايير السلامة، والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة.

وأوضح أن الفرق الرقابية باشرت تنفيذ مهامها الميدانية ضمن الخطة التشغيلية، مع التحقق من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، والتخلص منها بالأساليب البيئية السليمة، مع رصد المخالفات آليًا عبر تطبيق “ميداني”؛ بما يعزز كفاءة الرقابة ويرفع مستوى الدقة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجمعيات الخيرية في تسليم الضبطيات السليمة؛ للإسهام في الحد من الهدر الغذائي.

جولات رقابية

وبيَّن أن فرع الوزارة يواصل جولاته الرقابية على مدار الساعة؛ لمتابعة سير العمل في الأسواق، وتنظيم آلية دخول وخروج المستفيدين، إلى جانب تهيئة مواقع مخصصة لشركات الإعاشة في المنطقة المركزية، مشيرًا إلى جاهزية سوق الأنعام والسوق المركزي للأعلاف، بإشراف المختصين في المجال الزراعي والأطباء البيطريين، حيث يحتضن السوق أكثر من (200) حظيرة، إضافة إلى متابعة مرافق (6) مسالخ رئيسة مجاورة للسوق، وتنظيم آلية التوافد خلال أوقات الذروة، إضافة إلى تخصيص بوابات احتياطية لاستيعاب الإقبال المتوقع خلال المواسم.

يُذكر أن فرع الوزارة نفّذ خلال الـ 10 أيامٍ الماضية 719 جولة رقابية وإرشادية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف أكثر من 3800 كجم من الفواكه والخضار والدواجن واللحوم والأسماك، كما رصدت 56 مخالفة منها ما يتعلق بتدني مستوى النظافة، إضافة إلى تسليم الجمعيات الخيرية 960 كجم من المنتجات السليمة، فيما استقبلت مسالخ المنطقة خلال الفترة ذاتها، ما يزيد عن (10.666) رأسًا من الأنعام.