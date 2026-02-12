Icon

إطلاق خدمة النقل الترددي لماراثون “معالم المدينة المنورة”

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ مساءً
إطلاق خدمة النقل الترددي لماراثون “معالم المدينة المنورة”
المواطن - فريق التحرير

أعلن مشروع حافلات المدينة -الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة- إطلاق خدمة النقل الترددي المخصصة لماراثون “معالم المدينة المنورة”، وذلك من محطة العالية إلى مسجد قباء؛ بهدف تسهيل تنقل المشاركين وضمان انسيابية الحركة خلال يوم السباق.

ويأتي الماراثون بوصفه مبادرة رياضية ومجتمعية تنطلق من مفهوم أن المدينة المنورة متحف مفتوح، تحتضن في أرجائها معالم تحكي تاريخًا عريقًا وروحًا حضارية متجددة، وصُممت مسارات السباق لتمر بعدد من أبرز المواقع التاريخية والدينية، من بينها: مسجد قباء، وبئر الخاتم، ودرب السنة، والمسجد النبوي الشريف، ومسجد الغمامة، ومتحف وبستان الصافية، وسيد الشهداء، وجبل الرماة، وجبل أحد.

ويُسهم تخصيص خدمة النقل الترددي في دعم نجاح الفعالية ورفع كفاءة التنظيم، وتعزيز تكامل منظومة النقل العام مع الفعاليات المجتمعية والرياضية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، ودعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز مكانة المدينة المنورة وجهة رياضية وسياحية مستدامة.

