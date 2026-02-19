Icon

إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٥ صباحاً
إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شرطة تايمز فالي أن الأمير أندرو أُطلق سراحه قيد التحقيق بعد اعتقاله للاشتباه في سوء السلوك في منصبه العام، على خلفية علاقاته بالممول المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

إطلاق سراح أندرو

وشوهد أندرو وهو يغادر مركز شرطة في نورفولك مساء الخميس، حيث تم تصويره وهو يجلس في المقعد الخلفي لمركبة لدى مغادرته.

ويواجه الأمير السابق – الذي أصبح أول فرد بارز من العائلة المالكة البريطانية يعتقل في التاريخ الحديث – اتهاما بمشاركة معلومات حساسة مع إبستين خلال فترة عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة.

وكان الملك تشارلز الثالث قد صرح في وقت سابق بأن “القانون يجب أن يأخذ مجراه”، معرباً عن “بالغ قلقه” بشأن الاعتقال، الذي جاء بعد نشر وزارة العدل الأميركية ملايين الوثائق المتعلقة بملف إبستين.

