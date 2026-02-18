Icon

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان Icon توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة في كروز السعودية Icon وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد Icon “موهبة” تعلن أسماء 68 مبدعًا ومبدعة لتمثيل المملكة في “آيسف 2026” وتايسف وآيتكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ صباحاً
إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعاد مجلس النواب الياباني اليوم انتخاب ساناي تاكايتشي رسميًّا رئيسةً للوزراء، بعد عشرة أيام من الفوز الذي حققه حزبها في الانتخابات.

وكانت تاكايتشي البالغة 64 عامًا أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في اليابان في أكتوبر، وفاز حزبها -الحزب الليبرالي الديموقراطي- بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 8 فبراير، إذ حصد 315 مقعدًا, في حين نال شريكه -حزب الابتكار الياباني- 36 مقعدًا، مما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائبًا في البرلمان المكون من 465 مقعدًا.

قد يهمّك أيضاً
تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان

تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد