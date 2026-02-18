إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن وظائف شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة في كروز السعودية وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد “موهبة” تعلن أسماء 68 مبدعًا ومبدعة لتمثيل المملكة في “آيسف 2026” وتايسف وآيتكس
أعاد مجلس النواب الياباني اليوم انتخاب ساناي تاكايتشي رسميًّا رئيسةً للوزراء، بعد عشرة أيام من الفوز الذي حققه حزبها في الانتخابات.
وكانت تاكايتشي البالغة 64 عامًا أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في اليابان في أكتوبر، وفاز حزبها -الحزب الليبرالي الديموقراطي- بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 8 فبراير، إذ حصد 315 مقعدًا, في حين نال شريكه -حزب الابتكار الياباني- 36 مقعدًا، مما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائبًا في البرلمان المكون من 465 مقعدًا.