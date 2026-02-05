إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير

أعلنت وزارة الحج والعمرة البرنامج الزمني التفصيلي لأعمال مكاتب شؤون الحجاج لموسم حج 1447هـ، مؤكدة أن إصدار تأشيرات الحج سيبدأ رسميًا في 8 فبراير 2026، ضمن نهج التخطيط المبكر الذي تتبناه الوزارة لرفع مستوى الجاهزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية وزارة الحج والعمرة المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تطوير منظومة الحج والعمرة، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتسهيل رحلة الحاج منذ مراحل التخطيط الأولى وحتى مغادرته الأراضي المقدسة.

الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1447هـ

وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات لموسم الحج انطلقت مبكرًا منذ 12 ذو الحجة 1446هـ الموافق 8 يونيو 2025، وذلك عبر تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج، تلاها إتاحة الاطلاع على بيانات مخيمات المشاعر المقدسة عبر منصة نسك مسار مع بداية شهر صفر، بما يمنح الجهات المعنية وقتًا كافيًا للتخطيط والمراجعة والتنظيم.

وبحسب الجدول الزمني المعتمد، تبدأ مرحلة التعاقدات التحضيرية في 1 ربيع الأول 1447هـ، حيث يتم فتح باب التعاقد على السكن والخدمات الأساسية، فيما حددت الوزارة يوم 20 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 12 أكتوبر 2025 موعدًا نهائيًا لاستكمال الاجتماعات التحضيرية، وإنهاء البيانات التشغيلية، وإعلان بدء تسجيل الحجاج في بلدانهم.

تعاقدات السكن والخدمات وإصدار التأشيرات

وأشار البرنامج الزمني إلى أن شهر جمادى الأولى سيشهد توقيع الاتفاقيات الرئيسية وتدشين معرض خدمات الحج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.

ومع دخول عام 2026، تتسارع وتيرة الاستعدادات، حيث يتم خلال شهر يناير الانتهاء من تعاقدات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب استكمال الترتيبات الخاصة بخدمات النقل والمشاعر المقدسة، على أن تنطلق المرحلة الفعلية لإصدار تأشيرات الحج في 8 فبراير 2026، يليها خلال شهر مارس استكمال إصدار التأشيرات وإدخال بيانات الاستعداد المسبق للحجاج.

وذكرت الوزارة أن طلائع الحجاج ستبدأ بالوصول إلى المملكة اعتبارًا من 1 ذو القعدة 1447هـ الموافق 18 أبريل 2026، إيذانًا ببدء المرحلة التشغيلية النهائية للموسم، مؤكدة أهمية التزام مكاتب شؤون الحجاج والجهات ذات العلاقة بالمواعيد المحددة لضمان جاهزية الخدمات والبنية التحتية قبل استقبال ضيوف الرحمن.

التحول الرقمي في إدارة موسم الحج

وسلطت وزارة الحج والعمرة الضوء على الدور المحوري للتحول الرقمي في إدارة منظومة الحج، من خلال الاعتماد على منصة نسك مسار والمحفظة الإلكترونية لتنفيذ العمليات المالية والتعاقدية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، والحد من العشوائية في الحجوزات.

ودعت الوزارة جميع مكاتب شؤون الحجاج والجهات المعنية إلى الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، وتجسيد شعار الموسم نسك وطمأنينة، وترسيخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في تنظيم وإدارة مواسم الحج.