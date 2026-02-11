Icon

مصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية

إغلاق أربعة محال مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
إغلاق أربعة محال مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق أربعة محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.

إغلاق أربعة محال مخالفة

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر إنفاذًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومتابعة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

