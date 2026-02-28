إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران

أعلنت الكويت والعراق ودول أخرى إغلاق مجالها الجوي بالكامل تزامنًا مع بدء عملية عسكرية أمريكية ضد إيران.

ففي الكويت قالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صحفي: “إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على أعلى معايير السلامة الجوية والتزامًا بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.

سقوط صاروخ في فناء أحد المنازل بالعاصمة الأردنية عمّان دون وقوع إصابات#قناة_الحدث pic.twitter.com/aiRD7TY90I — ا لـحـدث (@AlHadath) February 28, 2026

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي أن الوزارة قررت إغلاق المجال الجوي العراقي، موضحًا أن عملية الإغلاق سبقتها إجراءات لإفراغ الأجواء العراقية بالكامل من حركة الطيران.

كما أغلقت إيران مجالها الجوي بشكل كامل.