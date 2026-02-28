إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
أعلنت الكويت والعراق ودول أخرى إغلاق مجالها الجوي بالكامل تزامنًا مع بدء عملية عسكرية أمريكية ضد إيران.
لقطات من الضربات العسكرية الأميركية على إيران pic.twitter.com/gVsDRTrjH1قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026
ففي الكويت قالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صحفي: “إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على أعلى معايير السلامة الجوية والتزامًا بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.
سقوط صاروخ في فناء أحد المنازل بالعاصمة الأردنية عمّان دون وقوع إصابات#قناة_الحدث pic.twitter.com/aiRD7TY90I
— ا لـحـدث (@AlHadath) February 28, 2026
فيما أفاد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي أن الوزارة قررت إغلاق المجال الجوي العراقي، موضحًا أن عملية الإغلاق سبقتها إجراءات لإفراغ الأجواء العراقية بالكامل من حركة الطيران.
كما أغلقت إيران مجالها الجوي بشكل كامل.
الدفاع القطرية: اعتراض صاروخ إيراني باستخدام منظومة باتريوت pic.twitter.com/SezZ9v8C1G
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2026