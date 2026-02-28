Icon

إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران Icon طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار Icon الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا Icon سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران Icon خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف Icon لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن Icon طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن Icon طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء Icon هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ مساءً
إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الكويت والعراق ودول أخرى إغلاق مجالها الجوي بالكامل تزامنًا مع بدء عملية عسكرية أمريكية ضد إيران.

ففي الكويت قالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صحفي: “إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على أعلى معايير السلامة الجوية والتزامًا بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي أن الوزارة قررت إغلاق المجال الجوي العراقي، موضحًا أن عملية الإغلاق سبقتها إجراءات لإفراغ الأجواء العراقية بالكامل من حركة الطيران.

كما أغلقت إيران مجالها الجوي بشكل كامل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة
أخبار رئيسية

السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل:...

أخبار رئيسية
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
العالم

طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل...

العالم
عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
العالم

عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد...

العالم
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
أخبار رئيسية

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف...

أخبار رئيسية
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
العالم

سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة...

العالم
ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى
العالم

ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب...

العالم
اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران
العالم

اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران

العالم
نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح
العالم

نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن...

العالم