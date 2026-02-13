إغلاق جسر طريق الملك فهد عند تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين بالخبر

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم عن إغلاق جسر طريق الملك فهد عند تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين في محافظة الخبر، وذلك للبدء بأعمال الصيانة لرفع كفاءة الطريق ووسائل السلامة المرورية.
وأوضحت أمانة الشرقية أنه سيتم إغلاق الجسر كليًا بالاتجاهين، مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة ثم الانعطاف يمينًا باتجاه طريق خادم الحرمين الشريفين، والالتفاف عند تقاطع شارع مكة المكرمة وشارع الأمير تركي.
وحثت الأمانة قائدي المركبات على استخدام الطرق البديلة خلال أوقات الذروة، واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات المرور، حرصًا على السلامة.