إغلاق جسر طريق الملك فهد عند تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين بالخبر

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم عن إغلاق جسر طريق الملك فهد عند تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين في محافظة الخبر، وذلك للبدء بأعمال الصيانة لرفع كفاءة الطريق ووسائل السلامة المرورية.

وأوضحت أمانة الشرقية أنه سيتم إغلاق الجسر كليًا بالاتجاهين، مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة ثم الانعطاف يمينًا باتجاه طريق خادم الحرمين الشريفين، والالتفاف عند تقاطع شارع مكة المكرمة وشارع الأمير تركي.

وحثت الأمانة قائدي المركبات على استخدام الطرق البديلة خلال أوقات الذروة، واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات المرور، حرصًا على السلامة.