إقالة مدير هيئة الأركان الأميركية

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة عن إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأميركية فريد كاتشر، وذلك بعد أشهر قليلة من توليه المنصب في ديسمبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، جوزيف هولستيد، أن كاتشر سيعود إلى الخدمة في البحرية الأميركية، دون الإفصاح عن أسباب الإعفاء من المنصب، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الخميس.

وأشار أحد المصادر إلى أن كاتشر لم يكن الشخص الأنسب لتولي هذا الموقع، فيما لم تحدد المصادر الأخرى دوافع واضحة وراء القرار، وما إذا كان مرتبطًا بأداء مهني أو اعتبارات أخرى.

ويُعد منصب مدير هيئة الأركان المشتركة من المواقع القيادية البارزة داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إذ يضطلع شاغله بتقديم دعم مباشر لرئيس هيئة الأركان، وغالبًا ما يُنظر إليه كمسار مؤهل لتولي مناصب عسكرية رفيعة، بما في ذلك الإشراف على القيادات القتالية.

وقبل تعيينه مديرًا لهيئة الأركان المشتركة، شغل كاتشر عدة مناصب بارزة كضابط في سلاح الحرب السطحية، من بينها قيادة الأسطول السابع التابع للبحرية الأميركية والمتمركز في اليابان، إلى جانب رئاسته للأكاديمية البحرية الأميركية، وقيادته للمدمرة الصاروخية الموجهة “يو إس إس ستوكديل”. كما يحمل درجة الماجستير من كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وسط تقارير عن استعدادات لخيارات عسكرية محتملة ضد إيران، حال صدور توجيهات بذلك من الرئيس دونالد ترامب.