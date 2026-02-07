Icon

إلزام باريس سان جرمان بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
إلزام باريس سان جرمان بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي
المواطن - فريق التحرير

أُلزم باريس سان جرمان الفرنسي في منتصف ديسمبر بدفع قرابة 61 مليون يورو لنجمه السابق كيليان مبابي بموجب حكم قضائي، لكنه مدين له أيضا بـ5.9 مليون يورو أيضا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرّب من الملف.

وأوضح المصدر ما نشرته صحيفة “ليكيب” في وقت سابق، كاشفا أن سان جرمان تلقى الجمعة أمرا بالدفع صادرا عن محضر قضائي يُلزمه بتسديد هذا المبلغ خلال ثمانية أيام.ويتعلق هذا المبلغ بإجازات مدفوعة ما زال يتعين على النادي تسديدها لقائد منتخب فرنسا الذي تركه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في 2024.

وقال سان جرمان في تصريح لفرانس برس “تجري مناقشات مع ممثلي اللاعب بشأن ترتيبات تسوية المبالغ المتبقية”، مشيرا إلى أن “جميع الرواتب والمكافآت المستحقة لكيليان مبابي قد دُفعت بالكامل من قبل باريس سان جرمان”.

وفي 16 ديسمبر الماضي، حكم مجلس إدارة النزاعات العمالية في باريس بإلزام النادي دفع قرابة61 مليون يورو للاعب كرواتب ومكافآت وإجازات مستحقة لم يتقاضاها بعد نهاية عقده.ويُعادل هذا المبلغ نحو 55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت التي لم يسددها النادي للاعب خلال انفصالهما المتوتر في صيف 2024، فيما يمثل الباقي مستحقات الإجازات المدفوعة.

وشدد النادي على أنه “كما ردد دائما، سينفذ الحكم الصادر، مع احتفاظه بحق الاستئناف”.وبحسب مصدر آخر مقرّب من الملف، يتعين على النادي خلال الأيام المقبلة اتخاذ قرار بشأن الطعن أو عدمه في الحكم الصادر لصالح مبابي في 16 ديسمبر.

 

 

 

 

