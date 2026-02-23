إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا

توقفت حركة الطيران في معظم أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة، حيث تسببت عاصفة قوية في هطول ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية في جميع أنحاء المنطقة.

وألغيت آلاف الرحلات الجوية صباح اليوم، وحتى الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتم إلغاء أكثر من 5500 رحلة جوية في الولايات المتحدة وخارجها، كما تأخرت مئات الرحلات.

وسجل مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك ومطار لاجوارديا أكبر عدد من عمليات الإلغاء اليوم الاثنين، ثم مطارات في بوسطن ونيوارك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

وألغيت أكثر من 4 آلاف رحلة جوية أمريكية أمس الأحد، إضافة إلى نحو 1600 رحلة أخرى كانت مقررة غدًا الثلاثاء، في اضطرابات قد تستمر في التزايد.

وحثت إدارة الطيران الاتحادية المسافرين على متابعة التحديثات والتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم بشأن حالة رحلاتهم، فيما وصفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم ظروف السفر بأنها صعبة للغاية وشبه مستحيلة في المناطق الأكثر تضررًا من العاصفة.