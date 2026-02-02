إلغاء 2400 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية ضربت الولايات المتحدة

تسببت عاصفة ثلجية قوية ضربت جنوب الولايات المتحدة الأمريكية في إلغاء أكثر من 2400 رحلة جوية.

وأفادت إدارة مطار “شارلوت دوغلاس” الدولي في كارولاينا الشمالية بأن العاصفة تسببت في إلغاء أكثر من 1800 رحلة، كما جرى تكليف فريق من 300 عنصر بإزالة الثلوج عن المدرجات والطرقات.

من جانبها، أعلنت إدارة مطار أتلانتا الدولي عن إلغاء أكثر من 600 رحلة، فضلًا عن إلغاء حوالي خمسين رحلة من أتلانتا وإليها.

كما حذرت الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة من منخفض ساحلي يزداد شدة، سيتسبب في تساقط كثيف للثلوج، مع رياح عاتية في كارولاينا الشمالية والجنوبية، وموجة قوية من الهواء القطبي المصاحب للعاصفة الساحلية ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر باتجاه مناطق جنوب فلوريدا، في حين سجلت درجات الحرارة في فيرجينيا الغربية 33 درجة تحت الصفر.