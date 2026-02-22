إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

اكتست إمارة منطقة الباحة باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، في مشهدٍ جسّد مشاعر الفخر والاعتزاز بالجذور التاريخية الراسخة للمملكة، واستحضارًا لمسيرة البناء والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.

وتزيّنت واجهات مبنى الإمارة والميادين المحيطة بالإضاءات الخضراء التي أضفت طابعًا احتفاليًا يعكس عمق هذه المناسبة الوطنية وما تمثله من معانٍ تاريخية وحضارية، وسط تفاعل الأهالي والزوار الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذه الذكرى العزيزة.

وتأتي هذه المظاهر الاحتفالية ضمن الفعاليات الوطنية التي تشهدها منطقة الباحة احتفاءً بهذه المناسبة، بما يعكس عمق الانتماء الوطني والفخر بتاريخ المملكة ومنجزاتها.