قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس وظائف شاغرة لدى طيران أديل
اكتست إمارة منطقة الباحة باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، في مشهدٍ جسّد مشاعر الفخر والاعتزاز بالجذور التاريخية الراسخة للمملكة، واستحضارًا لمسيرة البناء والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.
وتزيّنت واجهات مبنى الإمارة والميادين المحيطة بالإضاءات الخضراء التي أضفت طابعًا احتفاليًا يعكس عمق هذه المناسبة الوطنية وما تمثله من معانٍ تاريخية وحضارية، وسط تفاعل الأهالي والزوار الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذه الذكرى العزيزة.
وتأتي هذه المظاهر الاحتفالية ضمن الفعاليات الوطنية التي تشهدها منطقة الباحة احتفاءً بهذه المناسبة، بما يعكس عمق الانتماء الوطني والفخر بتاريخ المملكة ومنجزاتها.