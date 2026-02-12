إنذار مبكر في الشرقية.. أتربة وشبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، حيث تتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة لقائدي المركبات على الطرق الخارجية.

وبيّن أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الثالثة مساءً، ضمن تنبيهات الطقس الصادرة للمنطقة الشرقية اليوم.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى متابعة التحديثات الدورية عبر القنوات الرسمية، والتقيد بالإرشادات حفاظاً على السلامة العامة.