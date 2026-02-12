Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إنذار مبكر في الشرقية.. أتربة وشبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
إنذار مبكر في الشرقية.. أتربة وشبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، حيث تتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة لقائدي المركبات على الطرق الخارجية.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في المنطقة الشرقية

رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في المنطقة الشرقية

تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية 

تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية 

وبيّن أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الثالثة مساءً، ضمن تنبيهات الطقس الصادرة للمنطقة الشرقية اليوم.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى متابعة التحديثات الدورية عبر القنوات الرسمية، والتقيد بالإرشادات حفاظاً على السلامة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في المنطقة...

السعودية اليوم
9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية
السعودية اليوم

9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية...

السعودية اليوم
تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية 
السعودية اليوم

تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة...

السعودية اليوم