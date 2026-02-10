Icon

إيجار: 3 خطوات لتحديث بيانات المستخدم الشخصي

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حددت منصة إيجار بالتفصيل خطوات تحديث بيانات المستخدم الشخصي عبر رقم الهوية.

وأوضحت الشبكة، أنه لإبرام أو تجديد العقود يجب سريان الهوية أو الإقامة وتبقي أكثر من 90 يومًا على إنتهائها.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن، أنه يمكن تحديث بيانات المستخدم الشخصي في الشبكة عبر النقر على رقم الهوية/اسم المستخدم أعلى الصفحة ثم إدارة الحساب وبعدها اختيار تحديث مركز المعلومات الوطني.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

