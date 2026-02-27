إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي للمستفيدين عن شهر مارس في حساباتهم البنكية بتاريخ يوم الأحد المقبل 1 مارس، وذلك وفق الجدولة الزمنية المعتمدة لصرف المستحقات.

وأكدت أن الإيداع سيتم بشكل مباشر في الحسابات المسجلة ضمن بيانات المستفيدين، داعيةً إلى التأكد من صحة المعلومات البنكية لضمان وصول المبلغ دون تأخير.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

– افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

– بعد الدخول إلى الحساب، ابحث عن رمز برنامج الدعم المخصص لك وانقر عليه.

– ثم حدد خيار الضمان الاجتماعي الذي سوف تجده ضمن قائمة برامج الدعم المتاحة.

في سياق متصل، ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسارات بشأن سبب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر.

اختلاف مبلغ معاش الضمان

وقالت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنه يُحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريًّا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وفي وقت سابق، استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تقديم اعتراض عدم أهلية الضمان الاجتماعي