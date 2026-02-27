ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي للمستفيدين عن شهر مارس في حساباتهم البنكية بتاريخ يوم الأحد المقبل 1 مارس، وذلك وفق الجدولة الزمنية المعتمدة لصرف المستحقات.
وأكدت أن الإيداع سيتم بشكل مباشر في الحسابات المسجلة ضمن بيانات المستفيدين، داعيةً إلى التأكد من صحة المعلومات البنكية لضمان وصول المبلغ دون تأخير.
– افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
– بعد الدخول إلى الحساب، ابحث عن رمز برنامج الدعم المخصص لك وانقر عليه.
– ثم حدد خيار الضمان الاجتماعي الذي سوف تجده ضمن قائمة برامج الدعم المتاحة.
في سياق متصل، ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسارات بشأن سبب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر.
وقالت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنه يُحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريًّا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.
ويتم الدخول على أيقونات استعراض تفاصيل دورة الأهلية، تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض، تسليم الاعتراض، وذلك عبر الرابط (هنا).
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي:
وأضاف حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن نظام الضمان يستهدف ويسعى لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم.
وتابعت الموارد البشرية، أنه يجب على مستفيد الضمان إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.
كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه ينبغي على مستفيد الضمان عدم حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب الضمان والتمكين: “أن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم وعند إلغاء وسحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد، ويشمل ذلك الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية”.
وقالت الوزارة عبر منصة إكس: إن خطوات اعتراض عدم أهلية الضمان تضمن الدخول على المنصة الإلكترونية، واختيار أيقونات: برامج الدعم الخاصة بي، برامج الضمان الاجتماعي، الأهلية والاستحقاق.