إيقاف 3 شركات عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

أوقفت وزارة الحج والعمرة 3 شركات عمرة، بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مؤكدةً أنه يجري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع هذه الشركات.

وأوضحت الوزارة أنها وقفت على وصول عدد من المعتمرين قادمين إلى المملكة دون توفير السكن المعتمد لهم، رغم توثيق تلك الخدمات ضمن البرامج التعاقدية، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي.

وأكدت أنها ألزمت الشركات المخالفة بتأمين السكن لجميع المعتمرين المتضررين على الفور، مبينةً أن الإجراءات المتخذة جاءت بشكل فوري وفق الأطر النظامية المعتمدة، بما يضمن حفظ حقوق المعتمرين المتضررين، ويمنع تكرار مثل هذه المخالفات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي امتدادًا لجهودها المستمرة في متابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها المعتمدة بدقة، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، مؤكدةً أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، داعيةً جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج المتعاقد عليها.