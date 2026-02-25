Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس Icon ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر Icon نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح Icon النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن Icon اللواء الركن عوض العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
فعالية ثقافية تسلط الضوء على الدور المحوري للخيل في تاريخ السعودية

ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ مساءً
ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشّن معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر اليوم معرض «أصول الخيل»، الذي تقيمه المكتبة تزامناً مع يوم التأسيس، في فعالية ثقافية تسلط الضوء على الدور المحوري للخيل في تاريخ الدولة السعودية وارتباطها الوثيق بمراحل التأسيس.

وأكد ابن معمر في كلمته خلال الافتتاح عندما عرض النسخة الأصلية من مخطوطة أصول الخيل أن المكتبة تشعر بالفخر والاعتزاز أن هذه المخطوطة لا يوجد لها مثيل في العالم وأعتقد شخصيًا أنها من أندر المخطوطات أو المصادر التي اقتنتها المكتبة في تاريخها خلال ٤٠ عامًا ، وأن المعرض يمثل قراءة معرفية موثقة لمرحلة مفصلية في تاريخ المملكة، ويبرز كيف اجتمعت قوة الإنسان والخيل والإرادة في صناعة الدولة وترسيخ دعائم الوحدة. وأوضح أن هذه البلاد قامت على عقيدة التوحيد وهدف الوحدة، وكانت الخيل والجمال وقوة الإنسان الوسائل الأساسية في تثبيت أركانها، مشيراً إلى أن المعرض يقدم شواهد تاريخية موثقة تؤكد عمق هذا الارتباط وأصالته.

قد يهمّك أيضاً
أهالي العُلا يحتفون بيوم التأسيس في أجواء وطنية تُبرز الاعتزاز بتاريخ الدولة

أهالي العُلا يحتفون بيوم التأسيس في أجواء وطنية تُبرز الاعتزاز بتاريخ الدولة

يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة

يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة

وأضاف أن تنوع مصادر المعرض بين المحلية والعربية والأجنبية يعكس عناية المكتبة الممتدة لأكثر من أربعة عقود بجمع وتوثيق كل ما يتعلق بالخيل والفروسية، مبيناً أن هذا الرصيد المعرفي الفريد يعزز حضور المملكة في حفظ تراثها وتقديمه للأجيال باللغة الوثيقة والدليل.

ويُقام المعرض في فرع المكتبة بطريق خريص، ويستمر حتى نهاية أغسطس 2026م، متضمناً مجموعات كبيرة من المقتنيات التاريخية النادرة، ما بين مخطوطات ووثائق وصور ومنمنمات إسلامية وإصدارات تاريخية وكتب مصورة.

ومن أبرز معروضاته مخطوطة عباس باشا الأول التي بدأ إعدادها عام 1848م، وتُعد من أهم المراجع في توثيق أنساب الخيل العربية وأسمائها ومرابطها وسلالاتها وملاكها. كما يعرض الكتاب المصور المُذهّب «الخيول الشرقية» الصادر عام 1821م، والذي يعد من أقدم الدراسات الغربية عن الخيل العربية.

ويضم المعرض أيضاً صوراً نادرة التقطتها الأميرة البريطانية أليس عام 1938م، إلى جانب ما دوّنه ابن بشر في «عنوان المجد في تاريخ نجد» عن الخيل في الدولة السعودية الأولى والثانية، وموسوعة «فروسية» الببليوغرافية، وعدداً من اللوحات الفنية والمسكوكات الإسلامية والأفلام القصيرة التي توثق مكانة الخيل في الوجدان العربي والسعودي.

ويجسد «أصول الخيل» من خلال وثائقه ومخطوطاته وصوره التاريخية، شهادة حية على عمق تاريخ الدولة السعودية وتواصل حلقاتها منذ الدولة الأولى وحتى توحيد المملكة، في معرض يربط الماضي بالحاضر تحت مظلة يوم التأسيس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر”
السعودية

يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة...

السعودية
أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس
السعودية

أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم...

السعودية
“الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها
أخبار رئيسية

“الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية...

أخبار رئيسية
أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام
السعودية

أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به...

السعودية
يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية
السعودية

يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى...

السعودية
إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس
السعودية

إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى...

السعودية
23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس
السعودية

23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة...

السعودية
سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم التأسيس
السعودية

سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم...

السعودية