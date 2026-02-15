احذروا خطورة الميلامين.. يتسرب للمواد الغذائية وقد يسبّب السرطان الصين تلغي الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية روسيا: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لـ أوكرانيا استشهاد 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس بقطاع غزة تعليم جازان يعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي خلال رمضان طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على عدة مناطق النصر يفوز على الفتح بثنائية ويواصل الضغط على الهلال بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة النجمة يحقق أول انتصار له على الخلود في دوري روشن قبيل رمضان.. انتعاش الحركة الشرائية بأسواق الباحة وتكثيف الجولات الرقابية
حذر أخصائي التغذية فهد السعيد، من خطورة استخدام أواني الميلامين عند الطهي، حيث تتسرب منها أجزاء إلى المواد الغذائية عند تعرضها للحرارة.
وتابع السعيد، لبرنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الميلامين يتسرب إلى المواد الغذائية عند تعرضها للحرارة، وقد يسبّب السرطان.
الميلامين يتسرب إلى المواد الغذائية عند تعرضها للحرارة، وقد يسبّب السرطان
وأضاف، أن الملامين ثبت علميا خطورته حيث يمكن أن تتسرب كميات كبيرة بسبب الملامسة، وقد تكون جودته غير ملائمة للمفرزنات والأطعمة شديدة الملوحة ويحدث التسرب مع كثرة استخدامه.
وتابع السعيد، بقوله : “إن الأواني الزجاجية هي الأكثر أمانًا لحفظ الأطعمة وملامستها، ومثلها أكياس السيليكون، ويجب التأكد من أن تكون الأكياس البلاستيكية حرارية، وكونها مخصّصة للتجميد”.