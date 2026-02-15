Icon

صحة وطب‎

احذروا خطورة الميلامين.. يتسرب للمواد الغذائية وقد يسبّب السرطان

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذر أخصائي التغذية فهد السعيد، من خطورة استخدام أواني الميلامين عند الطهي، حيث تتسرب منها أجزاء إلى المواد الغذائية عند تعرضها للحرارة.

وتابع السعيد، لبرنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الميلامين يتسرب إلى المواد الغذائية عند تعرضها للحرارة، وقد يسبّب السرطان.

وأضاف، أن الملامين ثبت علميا خطورته حيث يمكن أن تتسرب كميات كبيرة بسبب الملامسة، وقد تكون جودته غير ملائمة للمفرزنات والأطعمة شديدة الملوحة ويحدث التسرب مع كثرة استخدامه.

وتابع السعيد، بقوله : “إن الأواني الزجاجية هي الأكثر أمانًا لحفظ الأطعمة وملامستها، ومثلها أكياس السيليكون، ويجب التأكد من أن تكون الأكياس البلاستيكية حرارية، وكونها مخصّصة للتجميد”.

