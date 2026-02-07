Icon

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب في سوق التداولات، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من موجة شراء وتراجع الدولار الأمريكي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (3.9%) إلى (4954.‍92) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ(1.8%) إلى (4979.80) دولارًا للأوقية.

وقفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بـ(8.6%) إلى (77.33) دولارًا للأوقية، وسعر البلاتين بنحو (5.4%) إلى (2093.50) دولارًا للأوقية، وسعر البلاديوم بحوالي سبعة بالمئة إلى (1737.01) دولارًا.

