ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب في سوق التداولات، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من موجة شراء وتراجع الدولار الأمريكي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (3.9%) إلى (4954.92) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ(1.8%) إلى (4979.80) دولارًا للأوقية.
وقفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بـ(8.6%) إلى (77.33) دولارًا للأوقية، وسعر البلاتين بنحو (5.4%) إلى (2093.50) دولارًا للأوقية، وسعر البلاديوم بحوالي سبعة بالمئة إلى (1737.01) دولارًا.