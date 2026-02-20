Icon

ارتفاع أسعار النفط

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط
المواطن - واس

‌ارتفعت أسعار النفط اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا أو 0.3% ​إلى 71.87 دولارًا، فيما زاد خام ‌غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.4% إلى 66.66 دولارًا.

وسجّلت الأسعار أعلى مستوى عند التسوية في ستة أشهر أمس الخميس.

