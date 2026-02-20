ارتفاع أسعار النفط ولي العهد يزور المسجد النبوي توقعات طقس اليوم الجمعة: رياح وأتربة وضباب على عدة مناطق ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
ارتفعت أسعار النفط اليوم، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا أو 0.3% إلى 71.87 دولارًا، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.4% إلى 66.66 دولارًا.
وسجّلت الأسعار أعلى مستوى عند التسوية في ستة أشهر أمس الخميس.