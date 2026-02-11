Icon

ارتفاع سعر النفط اليوم وسط استمرار التوتر بين أميركا وإيران

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
ارتفاع سعر النفط اليوم وسط استمرار التوتر بين أميركا وإيران
المواطن - فريق التحرير

ارتفع سعر النفط اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة المخاطر في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة، في حين منحت مؤشرات بتراجع الفائض وسط تحسن الطلب من الهند دفعة إضافية للأسعار.

سعر النفط اليوم

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتًا، بما يعادل 0.80% لتسجل 69.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش.

كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتاً، أو 0.89%، مسجلا 64.53 دولار.

وقال محللون في مجموعة بورصات لندن في تقرير “يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر مضيق هرمز وسط ضغوط العقوبات المستمرة، والتهديدات برسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأميركي الإقليمي”.

