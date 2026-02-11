ارتفاع سعر النفط اليوم وسط استمرار التوتر بين أميركا وإيران

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
ارتفع سعر النفط اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة المخاطر في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة، في حين منحت مؤشرات بتراجع الفائض وسط تحسن الطلب من الهند دفعة إضافية للأسعار.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتًا، بما يعادل 0.80% لتسجل 69.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش.
كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتاً، أو 0.89%، مسجلا 64.53 دولار.
وقال محللون في مجموعة بورصات لندن في تقرير “يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأميركية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر مضيق هرمز وسط ضغوط العقوبات المستمرة، والتهديدات برسوم جمركية مرتبطة بالتجارة الإيرانية، وتصاعد الموقف العسكري الأميركي الإقليمي”.