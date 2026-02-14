ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 72,051 شهيدًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,051 شهيدًا و171,706 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.

في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهيدين و15 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.