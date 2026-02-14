Icon

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة إلى 72,051 شهيدًا

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,051 شهيدًا و171,706 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.

في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهيدين و15 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

