ارتفاع مؤشر الدولار اليوم وسط ترقب قرارات المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا

ارتفع مؤشر سعر الدولار اليوم في مستهل التداولات الآسيوية، وسط ترقب قرارات الفائدة المرتقبة لاحقًا من كلٍ من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، اللذين يُتوقع أن يُبقيا معدلات الفائدة دون تغيير.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة (0.2%) إلى (96.671)، بعد تداوله قرب أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق.

وبلغ اليورو (1.1800) دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند (1.3650) دولار دون تغير يُذكر، كما سجل الدولار (156.92) ينًا.

في المقابل، تراجع الدولار مقابل اليوان الصيني المتداول في الخارج بنسبة (0.1%) إلى (6.9386) يوانات، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة (0.1%) إلى (0.70045) دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى (0.60045) دولار.