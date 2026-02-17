استعدادات ترائي هلال رمضان.. طقس مستقر على المنطقة الوسطى وسماء غائمة جزئيًا

أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه استعدادًا لترائي هلال رمضان هذه الليلة، يسود طقس مستقر على المنطقة الوسطى عمومًا، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على غرب مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن الطقس يسوده أيضًا رياح مثيرة للأتربة والغبار، تمتد إلى شرق منطقتي مكة والمدينة، سائلًا الله أن يُهلّ شهر رمضان على الجميع بالأمن والإيمان.