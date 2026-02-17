استعدادات ترائي هلال رمضان.. طقس مستقر على المنطقة الوسطى وسماء غائمة جزئيًا

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه استعدادًا لترائي هلال رمضان هذه الليلة، يسود طقس مستقر على المنطقة الوسطى عمومًا، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على غرب مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن الطقس يسوده أيضًا رياح مثيرة للأتربة والغبار، تمتد إلى شرق منطقتي مكة والمدينة، سائلًا الله أن يُهلّ شهر رمضان على الجميع بالأمن والإيمان.