استقرار أسعار النفط اليوم في تعاملات الأسواق الآسيوية

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
المواطن - واس

استقرت أسعار النفط اليوم في تعاملات الأسواق الآسيوية بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع توقعات بتسجيل خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.04% إلى 67.55 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها 2.7% في الجلسة الماضية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا أو 0.02% إلى 62.85 دولارًا بعد تراجعه 2.8%.

ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 0.8%، فيما يتوقع أن يسجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية تقارب 1.1%.

