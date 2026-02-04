Icon

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء Icon المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ Icon ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان  Icon موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ Icon معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة Icon بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية  Icon القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة Icon حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم Icon السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان Icon محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
تذبذب الين قبل الانتخابات اليابانية

استقرار الدولار اليوم مع ترقب المستثمرين

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
استقرار الدولار اليوم مع ترقب المستثمرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر الدولار اليوم الأربعاء مع استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية، وذلك بعد انتهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية سريعًا، في وقت تذبذب فيه الين الياباني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين، قبيل الانتخابات الوطنية المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

ولا تزال أسواق العملات تقيّم تداعيات ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب كيفن وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث دعم هذا الترشيح الدولار على خلفية توقعات بأن وارش لن يتجه نحو خفض سريع لأسعار الفائدة.

قد يهمّك أيضاً
الدولار اليوم يقترب من أعلى مستوى له في 3 أسابيع

الدولار اليوم يقترب من أعلى مستوى له في 3 أسابيع

استقرار الدولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

استقرار الدولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

تهدئة المخاوف

وشهد المستثمرون قدرًا من الارتياح بعد أن ساهم التعيين في تهدئة المخاوف المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب للمجلس ورئيسه الحالي جيروم باول.

وسجل اليورو في التعاملات المبكرة 1.1814 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3693 دولار، وذلك قبل اجتماعات السياسة النقدية المرتقبة غدًا الخميس لكل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، حيث تشير التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، مستوى 97.43 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال أسبوع عند 97.73 نقطة الذي سجله يوم الاثنين. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 1% خلال شهر يناير، بعد انخفاضه بنحو 9.4% خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، يرى محللون في شركة إم إف إس إنفستمنت مانغمنت أن كيفن وارش يُعد صانع سياسة نقدية واقعيًا فيما يخص توجهات أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن خفض الميزانية العمومية للاحتياطي الاتحادي قد يؤدي على المدى البعيد إلى ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل، لكنه في المقابل قد يسهم في تراجع علاوة مخاطر التضخم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد