استمرار الحالة المطرية على سكاكا ودومة الجندل

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من استمرار الحالة المطرية على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف حتى صباح غدٍ.

وتوقع في تقريره أن تتأثر مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بأمطار متوسطة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الـ3 صباحًا.