استمرار الحالة المطرية على سكاكا ودومة الجندل

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من استمرار الحالة المطرية على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف حتى صباح غدٍ.
وتوقع في تقريره أن تتأثر مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بأمطار متوسطة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الـ3 صباحًا.