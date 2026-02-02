Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

استمرار الحالة المطرية على سكاكا ودومة الجندل

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
استمرار الحالة المطرية على سكاكا ودومة الجندل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من استمرار الحالة المطرية على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف حتى صباح غدٍ.

وتوقع في تقريره أن تتأثر مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بأمطار متوسطة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل

تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل

من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في سكاكا

من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في...

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الـ3 صباحًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد