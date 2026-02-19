اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة اكتمال تشغيل عناصر تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل في العاصمة المقدسة بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان وصفات صحية لتمكين مرضى تليّف الكبد والزراعة من صيام رمضان الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن (19) اشتراطًا خاصًا للتحكم والسيطرة على الغبار الناجم عن الأعمال الإنشائية في مدينة الرياض، بهدف تعزيز التزام المشاريع التنموية بالمعايير البيئية، من أجل تحسين جودة الهواء والحد من آثار انبعاثات الغبار.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن الإجراءات ستُطبق في مدينة الرياض على الأعمال الإنشائية للمشاريع التي لا تقل مساحتها عن 2000م² فما فوق وذلك وفق إجراءات التحكم والسيطرة على الغبار، مبينًا أن عدم الالتزام يعرّض المشروع لغرامة تصل إلى 50,000 ريال لكل اشتراط مخالف؛ وأن الالتزام بإجراءات التحكم والسيطرة على الغبار يجنب المنشآت المخالَفات.
وبين أبرز الإجراءات للتعامل مع الأنشطة المثيرة للأتربة، منها استخدام مثبطات الغبار والرش اليومي في مواقع الأعمال الإنشائية، والالتزام بحركة النقل للشاحنات وتغطيتها بشكل محكم، إضافة إلى تركيب أجهزة قياس جودة الهواء في المواقع وربطها بالمنصة الموحدة لرصد الغبار الناجم عن المشاريع الإنشائية في مدينة الرياض، وإرسال التقارير الدورية عن الأداء البيئي للمشاريع.
وأشار المطرفي إلى أن المركز أعاد توزيع محطات قياس جودة الهواء التابعة له بناءً على حجم تأثير المشاريع الإنشائية الكبرى في الرياض، مؤكدًا أن الرقابة الآنية على مؤشرات جودة الهواء مستمرة على جميع الأنشطة التنموية في جميع أنحاء المملكة وفق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، وأن الإجراءات المستحدثة للتحكم في الأنشطة المثيرة للغبار تأتي تزامنًا مع النمو المتزايد للمشاريع التنموية في المملكة.