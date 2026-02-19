Icon

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار Icon حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية Icon الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة Icon تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية Icon البلديات والإسكان تنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة Icon اكتمال تشغيل عناصر تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل في العاصمة المقدسة Icon بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان Icon وصفات صحية لتمكين مرضى تليّف الكبد والزراعة من صيام رمضان Icon الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة Icon نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف تحسين جودة الهواء والحد من آثار انبعاثات الغبار

اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٢ مساءً
اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن (19) اشتراطًا خاصًا للتحكم والسيطرة على الغبار الناجم عن الأعمال الإنشائية في مدينة الرياض، بهدف تعزيز التزام المشاريع التنموية بالمعايير البيئية، من أجل تحسين جودة الهواء والحد من آثار انبعاثات الغبار.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن الإجراءات ستُطبق في مدينة الرياض على الأعمال الإنشائية للمشاريع التي لا تقل مساحتها عن 2000م² فما فوق وذلك وفق إجراءات التحكم والسيطرة على الغبار، مبينًا أن عدم الالتزام يعرّض المشروع لغرامة تصل إلى 50,000 ريال لكل اشتراط مخالف؛ وأن الالتزام بإجراءات التحكم والسيطرة على الغبار يجنب المنشآت المخالَفات.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض

القبض على مقيم يروج الشبو في الرياض

القبض على مقيم يروج الشبو في الرياض

وبين أبرز الإجراءات للتعامل مع الأنشطة المثيرة للأتربة، منها استخدام مثبطات الغبار والرش اليومي في مواقع الأعمال الإنشائية، والالتزام بحركة النقل للشاحنات وتغطيتها بشكل محكم، إضافة إلى تركيب أجهزة قياس جودة الهواء في المواقع وربطها بالمنصة الموحدة لرصد الغبار الناجم عن المشاريع الإنشائية في مدينة الرياض، وإرسال التقارير الدورية عن الأداء البيئي للمشاريع.

وأشار المطرفي إلى أن المركز أعاد توزيع محطات قياس جودة الهواء التابعة له بناءً على حجم تأثير المشاريع الإنشائية الكبرى في الرياض، مؤكدًا أن الرقابة الآنية على مؤشرات جودة الهواء مستمرة على جميع الأنشطة التنموية في جميع أنحاء المملكة وفق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، وأن الإجراءات المستحدثة للتحكم في الأنشطة المثيرة للغبار تأتي تزامنًا مع النمو المتزايد للمشاريع التنموية في المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مقيم يروج الشبو في الرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيم يروج الشبو في الرياض

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
السعودية اليوم

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من...

السعودية اليوم