اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن (19) اشتراطًا خاصًا للتحكم والسيطرة على الغبار الناجم عن الأعمال الإنشائية في مدينة الرياض، بهدف تعزيز التزام المشاريع التنموية بالمعايير البيئية، من أجل تحسين جودة الهواء والحد من آثار انبعاثات الغبار.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن الإجراءات ستُطبق في مدينة الرياض على الأعمال الإنشائية للمشاريع التي لا تقل مساحتها عن 2000م² فما فوق وذلك وفق إجراءات التحكم والسيطرة على الغبار، مبينًا أن عدم الالتزام يعرّض المشروع لغرامة تصل إلى 50,000 ريال لكل اشتراط مخالف؛ وأن الالتزام بإجراءات التحكم والسيطرة على الغبار يجنب المنشآت المخالَفات.

وبين أبرز الإجراءات للتعامل مع الأنشطة المثيرة للأتربة، منها استخدام مثبطات الغبار والرش اليومي في مواقع الأعمال الإنشائية، والالتزام بحركة النقل للشاحنات وتغطيتها بشكل محكم، إضافة إلى تركيب أجهزة قياس جودة الهواء في المواقع وربطها بالمنصة الموحدة لرصد الغبار الناجم عن المشاريع الإنشائية في مدينة الرياض، وإرسال التقارير الدورية عن الأداء البيئي للمشاريع.

وأشار المطرفي إلى أن المركز أعاد توزيع محطات قياس جودة الهواء التابعة له بناءً على حجم تأثير المشاريع الإنشائية الكبرى في الرياض، مؤكدًا أن الرقابة الآنية على مؤشرات جودة الهواء مستمرة على جميع الأنشطة التنموية في جميع أنحاء المملكة وفق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، وأن الإجراءات المستحدثة للتحكم في الأنشطة المثيرة للغبار تأتي تزامنًا مع النمو المتزايد للمشاريع التنموية في المملكة.