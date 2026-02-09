Icon

اصطدام شاحنة بمركبة يودي بحياة 30 شخصًا في نيجيريا

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
اصطدام شاحنة بمركبة يودي بحياة 30 شخصًا في نيجيريا
المواطن - فريق التحرير

أسفر حادث مروري، أمس الأحد، في ولاية كانو بشمال نيجيريا عن مصرع 30 شخصًا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

حادث مروري في نيجيريا

وأفاد متحدث باسم حكومة الولاية أنّ هذا الحادث وقع بين شاحنة نصف مقطورة اصطدمت بمركبة بسبب القيادة المتهورة، ما تسبب في مصرع أكثر من 30 شخصًا وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين بجروح خطيرة.

وقع الحادث صباحًا على طريق يؤدي إلى مدينة غوجونغو الواقعة في ولاية جيغاوا المجاورة لكانو.

وسجّلت هيئة السلامة المروية في عموم البلاد لعام 2023م، (9750) حادثًا، تسببت بمصرع (5421) شخصًا.

