اصطدام شاحنة بمركبة يودي بحياة 30 شخصًا في نيجيريا

أسفر حادث مروري، أمس الأحد، في ولاية كانو بشمال نيجيريا عن مصرع 30 شخصًا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.
وأفاد متحدث باسم حكومة الولاية أنّ هذا الحادث وقع بين شاحنة نصف مقطورة اصطدمت بمركبة بسبب القيادة المتهورة، ما تسبب في مصرع أكثر من 30 شخصًا وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين بجروح خطيرة.
وقع الحادث صباحًا على طريق يؤدي إلى مدينة غوجونغو الواقعة في ولاية جيغاوا المجاورة لكانو.
وسجّلت هيئة السلامة المروية في عموم البلاد لعام 2023م، (9750) حادثًا، تسببت بمصرع (5421) شخصًا.