افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026 في الرياض بـ 25 عملًا نحتيًا جديدًا

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال برنامج الرياض آرت، عن افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026، الذي يقدّم الأعمال الفنية المكتملة للنسخة السابعة من الملتقى الدولي السنوي للنحت. ويُقام المعرض خلال الفترة من 9 إلى 22 فبراير 2026م في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» بمدينة الرياض، وهو مفتوح مجانًا أمام جميع الزوار.

وتُقام نسخة هذا العام تحت شعار ملامح ما سيكون، حيث يستعرض المعرض مفهوم التحوّل بوصفه عملية مادية ودلالة حضرية متصلة بتجديد المدينة. ويأتي اختيار موقع التحلية بما يحمله من دلالات تاريخية مرتبطة بأولى محطات تحلية المياه في الرياض، ليعكس إرث المكان في الابتكار والتكيّف وتحسين جودة الحياة، ويشكّل إطارًا مفاهيميًا للأعمال المعروضة.

معرض ملتقى طويق للنحت 2026

ويضم المعرض 25 عملًا نحتيًا جديدًا أُنجزت خلال مرحلة النحت الحي، التي أُقيمت في الفترة من 10 يناير إلى 5 فبراير 2026م، وشهدت مشاركة الجمهور في متابعة العملية الفنية مباشرة. واعتمد الفنانون في تنفيذ أعمالهم على الحجر المحلي والمعادن المعاد تدويرها، بما أتاح للزوار مشاهدة تحوّل المواد الخام إلى منحوتات مكتملة في الفضاء العام.

وشارك في النسخة السابعة من ملتقى طويق للنحت فنانون سعوديون ودوليون من 18 دولة، جرى اختيارهم من بين أكثر من 650 طلب مشاركة قدّمتها أسماء تمثل 50 دولة حول العالم، وذلك من خلال لجنة تحكيم دولية متخصصة. وقدّمت الأعمال المشاركة قراءات فنية متنوّعة لشعار الملتقى، تناولت مفاهيم الذاكرة، وحسن توظيف الموارد، والابتكار البيئي، وآثار التدخل الإنساني في المشهد الطبيعي والحضري.

ويشرف على الإطار الفني للملتقى كلٌّ من لولوة الحمود، وسارة ستاتون، وروت بليس لوكسمبورغ، حيث يجمع إشرافهن بين خبرات الفن العام والممارسة المكانية والثقافة البصرية المعاصرة، بما يوجّه الأعمال الفنية نحو التفاعل مع المادة والمكان، واستكشاف إمكانات الحاضر واستشراف المستقبل.

برنامج تفاعلي متكامل

ويصاحب المعرض برنامج تفاعلي متكامل يشمل ورش عمل، وجلسات حوارية، وزيارات تعليمية، تأكيدًا على التزام ملتقى طويق للنحت بدوره بوصفه منصة ثقافية مفتوحة تُعزّز مشاركة المجتمع، وتدعم الوعي بالفنون المعاصرة.

وتنضم جميع الأعمال المنتَجة ضمن ملتقى طويق للنحت 2026 إلى مجموعة الرياض آرت الدائمة، حيث سيتم تركيبها لاحقًا في عدد من المواقع العامة البارزة في مدينة الرياض، دعمًا لاستراتيجية البرنامج طويلة المدى في دمج الفن المعاصر في النسيج الحضري للمدينة.

يُذكر أن ملتقى طويق للنحت، منذ انطلاقه عام 2019، استضاف أكثر من 170 فنانًا دوليًا، حيث تُسهم كل نسخة بأعمال جديدة ضمن المقتنيات الدائمة لبرنامج الرياض آرت. حتى الآن، تم تثبيت أكثر من 60 منحوتة من الدورات السابقة بشكل دائم في أنحاء المدينة، مع التخطيط لتركيب أعمال إضافية في المراحل المستقبلية، ليُرسّخ مكانته كأحد الركائز الرئيسة للمشهد الثقافي المتنامي في مدينة الرياض.

ويستقبل معرض ملتقى طويق للنحت 2026 الزوار مجانًا خلال الفترة من 9 إلى 22 فبراير 2026م في موقع التحلية بمدينة الرياض.