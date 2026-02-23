Icon

اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول القران السابع وبداية الربيع لدى أهل البادية Icon الدفاع المدني يواصل أعمال الكشف الوقائي بالعاصمة المقدسة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري Icon وظائف شاغرة في مطارات الدمام Icon دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يُعرف في الموروث الشعبي بمسمّى مجيع وشابع

اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول القران السابع وبداية الربيع لدى أهل البادية

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول القران السابع وبداية الربيع لدى أهل البادية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد سماء المملكة هذه الليلة اقتران نجوم الثريا مع القمر، في ظاهرة فلكية يُطلق عليها عند العرب “القران السابع”، التي تُعد من العلامات الموسمية المرتبطة ببداية فصل الربيع، وما يصاحبها من تغيّرات مناخية وبوادر خصب.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء، محمد عناد الهزيمي، أن هذا الاقتران يُعرف في الموروث الشعبي بمسمّى “مجيع وشابع”، في دلالة على تحسّن الأحوال الجوية وبداية اعتدال درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن يوم 23 فبراير يمثل بداية “القران السابع”، الذي يعده أهل البادية مؤشرًا لدخول فصل الربيع.

قد يهمّك أيضاً
موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19

موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19

طلوع الثريا يعلن دخول مربعانية الصيف

طلوع الثريا يعلن دخول مربعانية الصيف

وبيّن أن مدة هذا القران تمتد لنحو 27 يومًا، وتشهد خلالها الأجواء تحولات مناخية ملحوظة، تُسهم في إنبات النباتات البرية وازدهار الغطاء النباتي، إضافة إلى ارتباطها بموسم ظهور “الفقع” (الكمأ) في عدد من مناطق المملكة.

ويُعد اقتران الثريا بالقمر من الظواهر الفلكية التي حظيت باهتمام العرب قديمًا، حيث اعتمدوا عليها في معرفة المواسم وتقلبات الطقس، ولا تزال تحظى باهتمام المهتمين بالفلك والموروث الشعبي حتى اليوم، بوصفها مؤشرًا طبيعيًا لبداية مرحلة مناخية جديدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد