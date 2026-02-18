اقتران الزهرة بهلال رمضان يزيّن سماء المملكة

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم مشهدًا فلكيًا بديعًا تمثل في اقتران كوكب الزهرة بهلال اليوم الأول من شهر رمضان، وذلك بعد غروب الشمس.

وظهر الهلال رفيعًا في الأفق الغربي، متلألئًا فوق كوكب الزهرة، أحد ألمع الأجرام السماوية بعد الشمس والقمر، في مشهد اتسم بالوضوح نتيجة صفاء الأجواء في المنطقة، ويُعد هذا النوع من الاقتران من الظواهر الفلكية المتكررة، إلا أن تزامنه مع بداية شهر رمضان أضفى عليه بُعدًا جماليًا وروحانيًا خاصًا.

ويحدث اقتران الزهرة بالهلال نتيجة التقارب الظاهري بين الجرمين في السماء كما يُرى من الأرض، من دون أن يعني ذلك وجود تقارب فعلي في المسافة بينهما، إذ تسهم مثل هذه الظواهر في تعزيز الاهتمام بعلم الفلك ونشر الثقافة العلمية بين أفراد المجتمع.

ويأتي هذا المشهد السماوي في مستهل ليالي الشهر الفضيل، ليضفي أجواءً إيمانية تتناغم مع جمال الطبيعة وصفاء السماء في منطقة الحدود الشمالية.