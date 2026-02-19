اكتمال تشغيل عناصر تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل في العاصمة المقدسة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن اكتمال تشغيل عناصر مشروع تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق الملك فيصل (السيل) قبل موعده المخطط، في إنجازٍ يعكس الجهود التكاملية لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية في مكة المكرمة، ويعزز من جاهزية الشبكة المروريّة لخدمة السكّان والزوّار.

وشمل التشغيل إتاحة المسارات المباشرة للمركبات القادمة من الطريق الدائري الرابع باتجاه طريق الملك فيصل في الاتجاهين (الحرم والسيل)، بما يسهم في تحسين الربط بين المحاور الرئيسة، ورفع كفاءة الحركة المرورية على أحد أهم التقاطعات الحيوية في العاصمة المقدسة.

تقليل زمن الرحلات

ويسهم المشروع في تقليل زمن الرحلات ورفع مستوى السلامة المرورية عبر فصل الحركات المتقاطعة وتقليل نقاط التعارض، إضافة إلى دعم انسيابية الوصول إلى المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة، ويعكس التشغيل المبكر كفاءة التخطيط والتنفيذ وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، ضمن مستهدفات تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة في العاصمة المقدسة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة سكّان مكة وزوّار بيت الله الحرام.