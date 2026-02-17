Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأحوال المدنية تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٠ مساءً
الأحوال المدنية تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

وأوضحت أن تقديم الخدمات في مكاتب الأحوال المدنية سيكون من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة (10) صباحًا حتى الساعة (3) مساءً، والفترة المسائية في بعض المكاتب من الساعة (9) مساءً حتى (1) صباحًا، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على أوقات عمل مكاتب الأحوال المدنية وحجز موعد للمراجعة من خلال نظام المواعيد في منصة “أبشر”.
ودعت الأحوال المدنية إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة “أبشر”، وطلب إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد دون الحاجة لمراجعة مكاتبها.

قد يهمّك أيضاً
مفتي المملكة يهنئ القيادة والمسلمين بحلول رمضان ويدعو إلى اغتنامه بالطاعات

مفتي المملكة يهنئ القيادة والمسلمين بحلول رمضان ويدعو إلى اغتنامه بالطاعات

أمير منطقة مكة المكرمة يُهنئ القيادة بحلول شهر رمضان

أمير منطقة مكة المكرمة يُهنئ القيادة بحلول شهر رمضان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان 1447هـ
أخبار رئيسية

الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين...

أخبار رئيسية
تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان
السعودية اليوم

تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي...

السعودية اليوم
أمير منطقة مكة المكرمة يُهنئ القيادة بحلول شهر رمضان
السعودية اليوم

أمير منطقة مكة المكرمة يُهنئ القيادة بحلول...

السعودية اليوم
“الشؤون الدينية” تعلن اكتمال جاهزيتها لاستقبال رمضان.. 10 مسارات و100 مبادرة
السعودية اليوم

“الشؤون الدينية” تعلن اكتمال جاهزيتها لاستقبال رمضان.....

السعودية اليوم
رمضان 1447هـ .. مشرف مرصد شقراء الفلكي ناصر الفياض يعود بعد انقطاع 10 سنوات
السعودية اليوم

رمضان 1447هـ .. مشرف مرصد شقراء الفلكي...

السعودية اليوم
المياه الوطنية تُكمل استعداداتها التشغيلية لاستقبال شهر رمضان 1447
السعودية اليوم

المياه الوطنية تُكمل استعداداتها التشغيلية لاستقبال شهر...

السعودية اليوم
السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام رمضان 1447هـ
السعودية اليوم

السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام...

السعودية اليوم
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان
أخبار رئيسية

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال...

أخبار رئيسية