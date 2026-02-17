الأحوال المدنية تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

وأوضحت أن تقديم الخدمات في مكاتب الأحوال المدنية سيكون من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة (10) صباحًا حتى الساعة (3) مساءً، والفترة المسائية في بعض المكاتب من الساعة (9) مساءً حتى (1) صباحًا، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على أوقات عمل مكاتب الأحوال المدنية وحجز موعد للمراجعة من خلال نظام المواعيد في منصة “أبشر”.

ودعت الأحوال المدنية إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة “أبشر”، وطلب إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد دون الحاجة لمراجعة مكاتبها.