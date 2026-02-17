الأحوال المدنية تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.
وأوضحت أن تقديم الخدمات في مكاتب الأحوال المدنية سيكون من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة (10) صباحًا حتى الساعة (3) مساءً، والفترة المسائية في بعض المكاتب من الساعة (9) مساءً حتى (1) صباحًا، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على أوقات عمل مكاتب الأحوال المدنية وحجز موعد للمراجعة من خلال نظام المواعيد في منصة “أبشر”.
ودعت الأحوال المدنية إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة “أبشر”، وطلب إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد دون الحاجة لمراجعة مكاتبها.