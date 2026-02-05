الأخضر يعتمد أوستن مقرًا رئيسيًا لمعسكره في كأس العالم 2026

اعتمد المنتخب الوطني الأول مدينة أوستن بولاية تكساس مقرًا رئيسيًا خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™️ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء اختيار مدينة أوستن بعد عملية تقييم فني ولوجستي شاملة شملت زيارات ميدانية ودراسة جاهزية المنشآت الرياضية، وملاءمة الظروف المناخية، وجودة المرافق التدريبية، إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من المدن المستضيفة لمباريات المنتخب الوطني في البطولة، بما يسهم في تقليل أعباء الوقت في التنقل مما يسهم في رفع كفاءة البرنامج اليومي.

ويأتي تحديد مقر الأخضر ضمن إطار المنهجية المعتمدة في إعداد المنتخب لكأس العالم، والتي تقوم على توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للجهازين الفني والإداري، بما يتيح تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، ويعزز جاهزية اللاعبين على المستويين البدني والذهني طوال فترة المشاركة.

ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم FIFA 2026™️ إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر، في البطولة التي تُقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.