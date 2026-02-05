الأخضر يعتمد أوستن مقرًا رئيسيًا لمعسكره في كأس العالم 2026

هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا رياح نشطة على منطقة حائل إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى
اعتمد المنتخب الوطني الأول مدينة أوستن بولاية تكساس مقرًا رئيسيًا خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم FIFA 2026™️ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء اختيار مدينة أوستن بعد عملية تقييم فني ولوجستي شاملة شملت زيارات ميدانية ودراسة جاهزية المنشآت الرياضية، وملاءمة الظروف المناخية، وجودة المرافق التدريبية، إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من المدن المستضيفة لمباريات المنتخب الوطني في البطولة، بما يسهم في تقليل أعباء الوقت في التنقل مما يسهم في رفع كفاءة البرنامج اليومي.
ويأتي تحديد مقر الأخضر ضمن إطار المنهجية المعتمدة في إعداد المنتخب لكأس العالم، والتي تقوم على توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للجهازين الفني والإداري، بما يتيح تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، ويعزز جاهزية اللاعبين على المستويين البدني والذهني طوال فترة المشاركة.
ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم FIFA 2026™️ إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر، في البطولة التي تُقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.