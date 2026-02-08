الأرصاد: طقس غير مستقر على منطقة الشمالية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة تصل سرعتها إلى (40-49) على محافظتي طريف والعويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن مركز الأرصاد أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا من يوم غدٍ الاثنين وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه.