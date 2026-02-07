الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو

بلغت الكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو، بحسب تقديرات معهد ⁠الاقتصاد الألماني “آي دابليو”.

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020 وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

خسائر ألمانيا

وأوضح المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل – عند احتسابها بالنسبة لكل موظف – فقدانا في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقا لحسابات المعهد، يعود ربع ​هذه الخسائر الضخمة ​إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لبيانات ​رسمية، تجنبت ‌ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي ‌من دون نمو اقتصادي، ‍حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 2ر0%.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينج: “العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية ​هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة”.

فترة الركود

ووفقا للتقديرات، بلغت ​الكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، فيما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو ​525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينج المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض ⁠غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة ‍الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث “خسائر اقتصادية ‌كبيرة ومتزايدة”.

وأضاف جروملينج أن “النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية”، موضحا أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي ‌متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة ​واضحة في السنوات الأخيرة.