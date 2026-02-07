الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا

ضبط 689 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة” أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقودًا استراتيجية كبرى في دمشق وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير 1455 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع 9 مليارات ريال عقود استثمارية لأمانة الشرقية في 2025.. منجزات نوعية تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال
ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه (2790) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الدائر.
وأوضح الأمن العام، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.