تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا
المواطن - فريق التحرير

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه (2790) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الدائر.

وأوضح الأمن العام، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

