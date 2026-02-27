Icon

الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (52) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

