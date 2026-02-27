الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين توقعات الطقس اليوم في السعودية: رياح وغبار على عدة مناطق برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (52) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.