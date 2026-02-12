الأمم المتحدة تحذّر من استمرار الغارات الجوية والهجمات على قطاع غزة

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار ما زالت متواصلة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما يعرض المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والفرق الطبية، لمخاطر جسيمة تهدد حياتهم.

وأشار إلى أن الفرق الإنسانية مستعدة لتوسيع عملياتها في جميع القطاعات، إلا أن ذلك يتطلب رفع القيود المفروضة على العمل الإنساني.

وأفادت الأمم المتحدة أنها نسقت عشر بعثات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة، شملت الغذاء واللقاحات والوقود والمستلزمات الصحية، من معبري كرم أبو سالم وزيكيم.

وفي تطور ذي صلة، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدء إزالة النفايات الصلبة من موقع سوق فراس في مدينة غزة، حيث يجري نقلها إلى موقع مؤقت تبلغ مساحته نحو 75 ألف متر مربع، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف البيئية والصحة العامة في القطاع.