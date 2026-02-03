Icon

الأمم المتحدة تدعو إلى استقبال المزيد من المرضى من غزة للعلاج

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٢ مساءً
الأمم المتحدة تدعو إلى استقبال المزيد من المرضى من غزة للعلاج
المواطن - واس

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الدول والمنظمات الإنسانية إلى زيادة استقبال المرضى من غزة مع إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، في ظل استمرار الأزمة الصحية والإنسانية.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من 18,500 مريض لايزال بانتظار الإجلاء الطبي، مطالبًا باستئناف الإحالات الطبية إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

