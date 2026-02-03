الأمم المتحدة تدعو إلى استقبال المزيد من المرضى من غزة للعلاج

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الدول والمنظمات الإنسانية إلى زيادة استقبال المرضى من غزة مع إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، في ظل استمرار الأزمة الصحية والإنسانية.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من 18,500 مريض لايزال بانتظار الإجلاء الطبي، مطالبًا باستئناف الإحالات الطبية إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.