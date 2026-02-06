الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية

جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” دعوته لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين في غزة، مشيرًا إلى سقوط المزيد من الضحايا، وتعذّر وصول الإغاثة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل دعم الإجلاء الطبي عبر رفح، والدعوة إلى إعادة فتح مسار الإحالات الطبية إلى الضفة الغربية، محذّرًا من استمرار النزوح في الضفة الغربية نتيجة عنف المستوطنين وعمليات الهدم.

وحذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عمليات إسرائيلية جديدة وخطط استيطانية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مما ينذر بتقويض خطير لإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت أن التهجير القسري وعنف المستوطنين إلى جانب التوسع الاستيطاني غير القانوني، يتم في ظل إفلات واسع من العقاب، داعية الدول إلى التحرك الفوري لوقف الاستيطان.

وأدانت المفوضية الهجمات على الأراضي الزراعية في سوريا ولبنان باستخدام المواد الكيميائية.