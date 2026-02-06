الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي
جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” دعوته لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين في غزة، مشيرًا إلى سقوط المزيد من الضحايا، وتعذّر وصول الإغاثة.
وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل دعم الإجلاء الطبي عبر رفح، والدعوة إلى إعادة فتح مسار الإحالات الطبية إلى الضفة الغربية، محذّرًا من استمرار النزوح في الضفة الغربية نتيجة عنف المستوطنين وعمليات الهدم.
وحذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عمليات إسرائيلية جديدة وخطط استيطانية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مما ينذر بتقويض خطير لإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكدت أن التهجير القسري وعنف المستوطنين إلى جانب التوسع الاستيطاني غير القانوني، يتم في ظل إفلات واسع من العقاب، داعية الدول إلى التحرك الفوري لوقف الاستيطان.
وأدانت المفوضية الهجمات على الأراضي الزراعية في سوريا ولبنان باستخدام المواد الكيميائية.