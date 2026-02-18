ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز بوطبيلة يحيي ليالي رمضان في تونس.. تقليد شعبي يعكس روح الشهر المبارك الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات هلال رمضان يزيّن سماء السعودية في مشهد فلكي بديع إدارات المرور تعتمد تنظيم دخول الشاحنات إلى جدة خلال شهر رمضان رياح شديدة على منطقة حائل سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا 941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا و(3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (4) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.