Icon

الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض Icon شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز Icon الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة Icon مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير Icon “وِرث” يضفي على مركبة الحرس الوطني هوية نجدية في معرض الدفاع العالمي Icon طقس غير مستقر بمنطقة حائل حتى المساء Icon تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار Icon مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية Icon دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٤ مساءً
الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترين مكعبين من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضح الأمن البيئي أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار

الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار

ضبط مقيم لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

ضبط مقيم لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد