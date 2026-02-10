الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير “وِرث” يضفي على مركبة الحرس الوطني هوية نجدية في معرض الدفاع العالمي طقس غير مستقر بمنطقة حائل حتى المساء تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترين مكعبين من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضح الأمن البيئي أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.