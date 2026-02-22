Icon

الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا Icon اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات Icon الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل Icon الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تحتفي بـ يوم التأسيس Icon خلل تقني يؤجّل إطلاق أول رحلة مأهولة إلى القمر Icon مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان Icon حرس الحدود يقبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 280 كجم من القات المخدر Icon الدرعية في يوم التأسيس.. شهادات مؤرخين ورحالة توثق قوتها وازدهارها العمراني والاقتصادي Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد المسجد القبلي.. ويحافظ على أصالته بجذوع الأثل والنخيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (7) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة

الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة

الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض

الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة
السعودية اليوم

الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في...

السعودية اليوم