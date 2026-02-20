وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم وظائف شاغرة في فروع شركة EY أم رضمة.. قرية روت عطش البادية وحفظت للأجيال تفاصيل الماضي الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان الاستعدادات لشهر رمضان صورة من صور العادات الاجتماعية بالمدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.