وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار Icon وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم Icon وظائف شاغرة في فروع شركة EY Icon أم رضمة.. قرية روت عطش البادية وحفظت للأجيال تفاصيل الماضي Icon الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو Icon الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان Icon الاستعدادات لشهر رمضان صورة من صور العادات الاجتماعية بالمدينة المنورة Icon الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال Icon

الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

